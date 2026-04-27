イトーヨーカ堂が、今月6日より販売を開始した「ポッポの冷凍食品」シリーズが、発売から20日間でシリーズ累計30万食を突破した。【写真】大容量で538円！ポッポのたこ焼 25個入り同シリーズは、当初計画を約200％上回る販売実績となっており、想定を大きく超える反響に。ユーザーからは、「昔よく食べていたポッポの味を自宅で楽しめてうれしい」「手ごろな価格でボリュームもあり助かる」などの声が寄せられており、長年親し