4月24日、奈良県大淀町の山中で遺体で見つかった女性について、奈良県警は、死体遺棄容疑で逮捕した52歳の男と同居していた57歳の女性であることが分かったと発表しました。 大淀町の山中で遺体で見つかったのは、滋賀県大津市に住む職業不詳の池田裕美子さん（57）です。 警察によりますと、池田さんの遺体が発見されたのは24日で、この日の午前3時半ごろ、大津市の自称とび職、小松茂容疑者（52）が道に迷ったとして大淀町の住