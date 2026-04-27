国会では、参議院の予算委員会で集中審議がおこなわれ、イラン情勢を受けた補正予算案の必要性などで論戦が交わされています。【映像】高市総理、補正予算を否定「消費税ゼロ」実現へ強い意欲立憲民主党は、石油価格の高騰に対応するための経済対策や補正予算案を編成するよう高市総理に求めました。森本参議院議員「緊急経済対策の検討、そしてその裏付けとなる補正予算ですね、これも入らないと着手しないと。総理、指示をし