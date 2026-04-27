日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、昨年度まで2年連続で「24時間テレビ」の司会を務めていた、笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也について語った。代表取締役社長執行役員・福田博之氏は上田を起用した経緯を「確か“もう1年お願いしますよ”みたいな形でお話しして受けていただいてる」と回想。「もう1年引っ張って2年やっていただいたんです」と明かし「1回だけお願いしますよみたいな形で受