阪神は２７日、６月６、７日のファームリーグ・オリックス戦で実施する尼崎市との共同企画「エ虎フェス」で、エコについて体験するなどして楽しめるブースの出展や、ＯＢの原口文仁氏のイベント出演などを発表した。昨年に続いてエコについて学ぶブース出展やエ虎クイズラリーを実施。また、６日にイベントへ出演する原口氏やエコあま君がスペシャルゲストとして登場して場内を盛り上げる。