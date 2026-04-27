日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF・岩清水梓（39）が27日、現役引退を発表した。同日に行われたチームの練習後、取材に応じ「今シーズンを持って引退を決断しました。長くこのチームでやらせてもらって、やり切った感もあるので決断した次第であります」とコメントした。【写真を見る】なでしこ世界一メンバーの岩清水梓（39）が現役引退を発表「 やり切った」長男出産後も現役でプレー引退の理由として「自分の理想とする動き