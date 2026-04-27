開幕から約1カ月。ニュース番組『ABEMA Morning』では、メジャーリーグでプレーする全日本人選手の動向を振り返る。今回は“現在地の地図”をテーマに、大谷翔平選手をはじめ、各選手の最新状況などを見ていく。【映像】メジャー初挑戦組やドジャーストリオなど各選手の活躍まずは、今年からメジャーに挑戦している3人だ。ホワイトソックスの村上宗隆選手は、ここまで両リーグトップタイの11本のホームランを記録している。日