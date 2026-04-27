阪神電鉄は２７日、５月１日から同２１日まで甲子園球場で行われるプロ野球公式戦開催期間中に、球場内売店・ワゴン及び外周お弁当ワゴンで「監督・選手コラボグルメ」「ＴＯＲＡＣＯグルメ」購入者に「監督・選手コラボグルメキャンペーン」と題し、阪神の監督や選手がデザインされた「限定カード」をプレゼントすることを発表した。期間は５月１日・巨人戦から同２１日・中日戦までの計１１試合。また、阪神タイガースの公