ホワイトハウス記者会主催の晩餐会で暗殺未遂に遭ったトランプ大統領（７９）が、なぜバンス副大統領（４１）が先に避難したのかを正当化しようとする説明を行った。米メディア・ＣＢＳニュースが２６日、報じた。２５日、ワシントンのホテルで行われたホワイトハウス記者会晩餐会の警備区域に銃を持った男が突入した。会場にはトランプ氏、メラニア夫人、バンス氏、閣僚、そして２５００人以上の来場者が集まっていた。だが発