【モデルプレス＝2026/04/27】漫画家の吉森みき男さんが2026年4月24日、亡くなったことがわかった。84歳だった。長男で小説家の吉森大祐氏の公式X（旧Twitter）を通じて発表した。【写真】2025年に亡くなった人気漫画家◆漫画家・吉森みき男さん、死去大祐氏は「【訃報】漫画家 吉森みき男 逝去のお知らせ」と題し、Xを更新。「漫画家 吉森みき男 儀（享年84歳）かねてより病気療養中でございましたが、去る4月24日未明、悪性リン