【モデルプレス＝2026/04/27】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月26日、自身のInstagramを更新。自宅に設置した大型遊具を楽しむ長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元なでしこ「大きくてワクワクしそう」自宅の大型遊具で遊ぶ長女◆丸山桂里奈、自宅に設置した大型遊具を披露丸山は「前々から購入していた屋内遊具がやっとこさ届きました」と報告。空気を入れて完成する天井に届くほど大きな遊具で