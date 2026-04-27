ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「4月生まれ」（誕生日：4月5日〜5月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■4月生まれの運勢（4月5日〜5月4日生まれ）今月は人とのつながりや交流が活発になる月です。プライベートでもお仕事でも、誰かとのお食事の機会が増えそうです。普段な