ガソリン価格、全米平均で1ガロンあたり約4.10ドルに達する 米自動車協会（AAA）によると、日曜日にガソリン価格が再び上昇、全米平均で1ガロンあたり約4.10ドルに達した。 東京時間14:35現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝96.03（+1.63+1.73%）