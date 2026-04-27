中日は２７日、川越誠司外野手の出場選手登録を抹消した。川越は、２６日のヤクルト戦（バンテリンＤ）の８回２死三塁で代打出場。右越えへ適時二塁打を放ち、二塁べースに滑り込んだが、その際に右肩を負傷。その場から動けず担架で運ばれ、負傷交代していた。１９日に出場選手登録されると、代打で４試合に出場していた。打率５割（４打数２安打）で勝負強さを発揮していただけに、井上監督は「絶好調で、チームの切り札に