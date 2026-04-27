阪神・近本光司外野手が２７日、出場選手登録を抹消された。２６日の広島戦（甲子園）で高から死球。球団は左手首の骨折と診断されたこと発表しており、長期離脱は避けられない状況だ。６年連続でタイトルに輝いた不動の「１番・中堅」は、開幕から２４試合で打率２割５分、５打点、６盗塁。近本の穴はあまりにも大きく、新戦力の台頭が待たれる。