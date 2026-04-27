大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付発表が行われ、春場所で３度目の優勝を飾った霧島が１２場所ぶり大関に復帰した。現行制度が始まった１９６９年７月場所以降で１９７７年３月場所の魁傑、２０２１年５月場所の照ノ富士以来３人目。都内で会見した霧島は「自分の中ではこれまでよりもこれから」と横綱への思いを改めて吐露。最初の大関時代を「勝たないといけないと思い、気持ちが負けているところもありまし