お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年4月27日から5月3日までの1週間、通常194円の「真アジフライ」を、86円引きの"108円"で販売するお得なキャンペーンを実施しています。ふっくらした真アジを使用お弁当や夕飯の一品にうれしい「真アジフライ」をお得に楽しめるキャンペーンです。オリジンの「真アジフライ」は、ふっくらした真アジを使用しており、ボリューム感のあるフライに仕上げています。なお、イ