【第92話】 4月27日 無料公開 第92話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月27日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第92話「抱え込む女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第92話では、「歌のお姉さん」のレッスンを順調にこなすすみれ。一方、「お兄さん」である鯉太郎は厚底ブーツでの体操にチャレンジするが苦戦し、逃げ出してしまう。プロデューサーに彼