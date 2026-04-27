4月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第32節が開催されレギュラーシーズンの全日程が終了。B2チャンピオンチームを決める「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の対戦カードが確定した。 東地区で優勝を決めた信州ブレイブウォリアーズは、プレーオフのクォーターファイナルでも顔を合わせる福井ブローウィンズと