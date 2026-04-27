三谷産業は後場急落している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１３０億円（前期比３．９％減）、営業利益予想は３０億円（同１１．２％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。中東情勢の影響を踏まえ、樹脂・エレクトロニクス関連事業における原材料価格の上昇や物流コストの増加、化学品関連事業における顧客の稼働減