オービックが３日ぶりに反発。ＳＭＢＣ日興証券は２４日、同社株の目標株価を４８００円から５６００円に引き上げた。投資判断は３段階で最上位の「１」を継続した。同証券では、２６年３月期決算発表に関して（１）第３四半期に続き第４四半期も売上成長に加速感があり、特にシステムサポートの増収率が高かった（２）上限５００億円の自社株買いが発表されたほか、キャピタルアロケーション方針も初めて説明