合同製鐵は後場急落し、年初来安値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２０００億円（前期比４．３％増）、営業利益予想は６５億円（同３３．８％減）とした。同時に年間配当予想は中間４０円・期末６０円の合計１００円（前期実績は１８０円）としており、大幅減益の見通しと減配予想を嫌気した売りが出ている。主原料である鉄スクラ