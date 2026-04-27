今月21日、香川県高松市で男性の顔を地面に押しつけて足で蹴るなどの暴行を加えたうえけがをさせ、金品を要求した疑いで、男2人が逮捕されました。 傷害・恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、高松市円座町の工員の男（30）と、住居不定の無職の男（29）の2人です。警察によりますと2人は今月（4月）21日午後8時10分ごろから午後8時42分ごろまでの間、高松市内で高松市に住む男性（26）の顔面を地面に押しつけて足で蹴るなどの暴行を