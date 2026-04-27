イタリア審判協会（AIA）は25日、セリエAおよびセリエBの審判任命責任者であるジャンルカ・ロッキ氏が即時職務停止となったことを発表した。発表によると、ロッキ氏はミラノ検察庁の捜査対象となっていることを受け、AIAのフランチェスコ・マッシーニ氏に対して自ら職務停止を申し出たとのこと。さらにビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）責任者のアンドレア・ジェルヴァソーニ氏も同様の理由から自ら活動停止を決断した