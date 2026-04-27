スマートフォンやタブレット端末を車内で充電しようとすると、ケーブルが何本も垂れ下がり、インストルメントパネル（インパネ）周りが雑然としてしまう──。そんな悩みに応える製品が登場した。総合雑貨メーカーのハックは、車内充電をスマートにする新アイテム「4in1巻き取り式カーチャージャー」と「3in1マルチケーブル」を5月から発売する。●最大57W出力で4台同時充電も可能な「4in1」4in1巻き取り式カーチャージャーは