FIFA（国際サッカー連盟）は、FIFAワールドカップ2026における賞金と参加費の増額に原則合意したようだ。26日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。初となるアメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催で、出場国も「32」から「48」へと大幅に増加し、史上最大規模で開催される今夏のW杯は、賞金および配分金の総額が7億2700万ドル（約1160億円）と歴代最高金額で開催されることが明らかになっている。それでも、今大