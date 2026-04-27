【「夏の影」Mrs. GREEN APPLEを元記事で視聴する】 この夏を彩る最新サマーソングをピックアップ。2023年頃から話題になった注目曲を中心に、今こそ聴きたいトラックを厳選して紹介する。 ■最新！夏の歌楽曲一覧 「夏の影」Mrs. GREEN APPLE 「ギラギラサマー」なにわ男子 「夏恋注意報」SHISHAMO 「サマータイムシンデレラ」緑黄色社会 「向日葵」Ado 「Nagisa」imase 「第一夜」ヨルシカ 「Seaside St