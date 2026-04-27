アマノ [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.2％減の243億円になったが、27年3月期は前期比5.1％増の256億円に伸びを見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.3％減の80.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の15.8％→15.0％に低下した。 株探ニュース