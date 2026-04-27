広島ガス [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の19.5億円→26億円(前の期は19億円)に33.3％上方修正し、増益率が2.1％増→36.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.9億円→20.4億円(前年同期は18億円)に46.6％増額し、一転して13.2％増益計算になる。 株探ニュ&