大分銀行 [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の137億円→147億円(前の期は110億円)に7.3％上方修正し、増益率が23.6％増→32.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の70.6億円→80.6億円(前年同期は57.4億円)に14.2％増額し、増益率が22.9％増→40.3％増に拡大する計算