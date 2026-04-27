紀陽銀行 [東証Ｐ] が4月27日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の292億円→323億円(前の期は233億円)に10.6％上方修正し、増益率が25.3％増→38.6％増に拡大し、従来の13期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の145億円→176億円(前年同期は128億円)に21.3％増額し、増