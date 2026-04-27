27日15時現在の日経平均株価は前週末比737.22円（1.23％）高の6万453.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は661、値下がりは852、変わらずは55。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を405.48円押し上げている。次いでファナック が167.61円、ファストリ が154.47円、東エレク が118.67円、フジクラ が57.93円と続く。 マイナス寄与度は144.31円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、ＳＢＧ が9