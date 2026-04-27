トリニティ工業 [東証Ｓ] が4月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％増の37.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比23.6％減の28.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を58円→67円(前の期は60円)に増額し、今期は前期比6円減の61円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の9.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前