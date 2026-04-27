ミスタードーナツから、台湾ドーナツをヒントに開発されたという新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」全2種が、4月27日より期間限定で発売されました。外は「サクサク」、中は軽やかな「ぽふん」という独特の食感が楽しめるとのことで、新しいものに目がない筆者はさっそく近隣の店舗で購入し、その味わいを確かめてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■発売初日からまずまずの人気ぶりゴツゴツと