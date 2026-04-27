2026年4月26日、中国メディアの極目新聞は、浙江省寧波市の高速道路トンネル内で車両火災が発生し、人々が車を乗り捨てて避難したと報じた。記事によると、甬莞高速道路の角洞岙（かくどうおう）トンネル（象山から寧波方面）内で26日午後、走行中の車両1台が自然発火し、トンネル内に煙が充満して多数の車両が立ち往生する事態となった。ネットユーザーが投稿した動画には、煙が立ち込めるトンネル内で車両が密集して停車し