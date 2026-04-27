阪神は27日、近本光司外野手（31）、木下里都投手（25）の出場選手登録を抹消した。近本は26日の広島戦の8回に左腕・高から左手首に死球を受けて退場。試合中に兵庫県内の病院に直行し「左手首の骨折」と診断された。最短での復帰は絶望的で長期離脱が濃厚だ。木下は今月18日に再昇格を果たしたものの、1試合の登板のみで抹消。今季2度目の降格となった。