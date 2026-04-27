日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行った。同局は26日放送の「世界の果てまでイッテQ！」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日〜30日、東京・両国国技館）の総合司会に、14年から長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーに加え、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任したことを発表した。岡部智洋取締役執行役員は今年のテーマ「わたし