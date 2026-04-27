日本ハムの有原航平投手（33）が出場選手登録を抹消された。今季ここまで5試合の登板で1勝4敗、防御率8.23。3回1/3を7安打8失点と炎上した26日のオリックス戦後、新庄監督が「鎌ヶ谷で投げてもらう」と2軍再調整を示唆していた。一昨年と昨年はソフトバンクで14勝を挙げ、2年連続の最多勝。6年ぶりに古巣復帰した今季は先発陣の柱の一人と期待されていたが、4敗はリーグワーストと結果を出せていない。また山県秀内野手（23