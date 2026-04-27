韓国4人組ガールズグループaespaのリーダーKARINA（26）が27日、都内で、ラグジュアリーゴルフブランド「MARK＆LONA」の「KARINA×MARK＆LONA新アンバサダー就任＆新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会に登壇した。同ブランドのウェアを着て登場し、日本語で「京セラドーム、東京ドームでの公演を終えました。7月に日本ファンミーティングもありますので期待していてください」とあいさつした。日本に来ると必ず食べているものは、