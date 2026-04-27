WEリーグの日テレ東京Vは27日、元女子日本代表で11年W杯ドイツ大会優勝メンバーのDF岩清水梓（39）が今季限りで現役引退すると発表した。岩手県出身の岩清水は、下部組織から昇格した日テレで03年、16歳でデビュー。クラブ一筋でプレーし、15〜19年のなでしこリーグ5連覇など黄金期を支えた。06年に19歳の時になでしこジャパン入り。五輪2大会、W杯3大会に出場した。11年女子W杯決勝の米国戦では延長終了間際、後方からのタッ