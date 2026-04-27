ミラノ・コルティナ冬季五輪で３つのメダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）が２５日、インスタグラムを更新。妻とのオフショットを投稿した。五輪での活躍を含め、飛躍のシーズンが終了。「北こぶし知床ホテル＆リゾート」の前で撮影した２ショットを添え、「幸せな時間を妻と一緒に」とリラックスした雰囲気を漂わせた。知床半島をドライブする様子や、豪華なディナーの写真も投稿。