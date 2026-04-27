【2025年度の自動車販売実績でトヨタが過去最高更新】日本の大手自動車メーカーの2025年度の販売実績が発表され、トヨタ自動車が過去最高となりました。トヨタの2025年度の世界販売台数（※レクサス含む）は、2024年度と比べて2％増え、1047万7325台となりました。北米市場でハイブリッド車が好調だったことなどが要因で、EV＝電気自動車を含む電動車の世界販売台数は過去最高を更新しました。一方、ホンダと日産自動車は、いずれ