社会学者の古市憲寿氏（41）が、26日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。元NHKのフリーアナウンサー青井実の実家に仰天したエピソードを語った。古市氏は、母校である慶大湘南藤沢キャンパス（SFC）の同級生について「水嶋ヒロ君とか完全に同級生で。当時からモデルとかやってましたけど。ヒロ君とか、RADWIMPSの（野田）洋次郎君はキャンパスでは会ってないけど（時期が）か