大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表された２７日、大関復帰を果たした霧島（３０＝音羽山）が国技館で会見した。霧島は２年ぶりの大関返り咲きに「『やっと』という感じ。できるだけ早く戻りたい気持ちもあったし、２年間でいろいろケガがあった。こうやって戻って、あきらめずにやってきて何より良かった」と笑顔を見せた。大関復帰に至るまでには、長女アヤゴーちゃん（６）の存在も力になっ