ROOMIE 2026年1月25日掲載の記事より転載ご飯やおやつの時間に、あたたかいお茶を飲むことが多いわが家。お気に入りの紅茶を茶葉で購入することも多く、「サッと準備ができて、手軽に飲めるといいな」と思っていました。山崎実業の技ありティーポット Photo: 城 そんな私が購入したのが、山崎実業の「ティーポット タワー」です。コポリエステル樹脂