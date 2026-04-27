テレビ朝日の田中萌アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新。最近の衣装を公開した。 【写真】素敵な笑顔とスタイルの良さがうかがえます 「最近の衣装ですタグ付けしています」と投稿し、スタイル際立つニットのワンピースや白のトップスに薄いベージュのパンツ姿の写真を掲載。「四季ごとにさまざまな姿を見せる毛利庭園の中で一番好きな季節になりました」とつづった。 フォロワӦ