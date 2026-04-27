aespa KARINA 韓国発のグローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダー・KARINA（カリナ）が27日、都内で行われた『KARINA × MARK & LONA 新アンバサダー就任& 新CM「PLAY ILLUSION」公開記者発表会』に登壇した。ラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA』の新ブランドアンバサダーに就任した。新ビジュアルおよび新CM「PLAY ILLUSION」編では、『MARK & LONA』の5ルックを着用した。この日は