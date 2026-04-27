日本テレビ系『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』が、8月29日・30日に放送されることが決定。4月26日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』内で第一報が発表された。総合司会に、内村光良が初就任。羽鳥慎一、水卜麻美とタッグを組む。【写真】『24時間テレビ49』の第一報を『イッテQ！』内で発表24時間テレビが番組開始当初から預かった寄付金の総額は468億7639万7830円(※2025年10月26日発表時点)。福祉・環境・