女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖは２７日、元なでしこジャパンＤＦ岩清水梓（３９）が、今季限りで現役引退することを発表した。２０００年からキャリアをスタートさせ、２００６年からなでしこジャパンとして代表でプレーし、１１年の女子Ｗ杯ドイツ大会では優勝に大きく貢献。なでしこジャパンとして１２２試合に出場し、１１得点を記録した。２０年３月に第１子（男児）を出産し、“ママさん選手”としてプレー