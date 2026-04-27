俳優の片桐仁（５２）が仲良し家族ショットを公開した。片桐は２６日に自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供かわいい」と記し、妻で元モデル・タレントの村山ゆきさん、二人の息子、愛犬と写った家族ショットを投稿。ハッシュタグで「元保護犬今過保護犬」とつづり、仲睦まじい家族の様子を自撮りで公開した。この投稿には「太朗くんはお母様すぎるし、春太くんは仁